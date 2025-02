Annullato ricevimento libero di Mantellassi il 6 febbraio

Il ricevimento libero del sindaco Alessio Mantellassi non sarà effettuato giovedì 6 febbraio 2025, a causa di un impegno improrogabile del primo cittadino.

Il ricevimento del giovedì riprenderà direttamente giovedì 13 febbraio, la prima data utile della ripresa dell'ascolto libero. Pertanto chi vorrà parlare con il sindaco per questioni semplici, di facile soluzione, potrà recarsi da giovedì prossimo al primo piano del palazzo comunale di via del Papa e aspettare il proprio turno in ordine di arrivo.

Mentre per le situazioni più complesse, che hanno bisogno di più tempo, il ricevimento sarà su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco, telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa