“Bolle di bulli”, la Regione Toscana premia il progetto realizzato dal Comune di Fucecchio

Prevenire il bullismo ed il cyberbullismo attraverso incontri, laboratori ed attività realizzati all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Fucecchio. E' il progetto “Bolle di bulli”, arrivato primo nella selezione dei 62 progetti finanziati dalla Regione Toscana per supportare il mondo della scuola e dell'associazionismo nella costruzione di una rete che possa prevenire gli atti di bullismo, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il progetto è stato scelto tra i cinque che saranno presentati giovedì 6 febbraio in occasione del convegno regionale “Oltre il bullismo: emozioni e relazioni al sicuro dentro e fuori la rete”, in programma a Firenze presso la biblioteca delle Oblate, al quale interverrà la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, chiamata a portare i saluti introduttivi a nome di Anci Toscana. Alla giornata parteciperanno anche le dirigenti scolastiche dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e dell'istituto superiore “Arturo Checchi”, Angela Surace e Genny Pellitteri, 15 studenti tutor per l'antibullismo dell'istituto Checchi e i rappresentanti delle associazioni PAPO#9 Aps, Centro Aiuto Donna Lilith e #FucecchioèLibera, che hanno collaborato al progetto.

IL PROGETTO

Il progetto “Bolle di bulli” ha coinvolto oltre 600 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e dell'istituto superiore “Arturo Checchi” in attività volte alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo realizzate dalle associazioni PAPO#9 Aps, Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite e #Fucecchioèlibera, unitamente al personale addetto ai servizi di politiche giovanili.

Le principali azioni realizzate sono state laboratori nelle classi I e II della scuola secondaria di 2° grado (liceo scientifico, liceo sportivo, tecnico economico, tecnico calzaturiero, professionale meccanico, professionale moda); incontri informativi nelle classi II e III della scuola secondaria di 1° grado e formativi durante l’attività di educazione sportiva pomeridiana, con l'attivazione del laboratorio di Calcio a 5; incontri con gli studenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi nella scuola secondaria di 1° grado e incontri con gli studenti tutor per l’antibullismo nelle tre sedi dell’istituto Checchi.

Le azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo proseguiranno in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo ed il cyberbullismo, che ricorre il 7 febbraio. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in collaborazione l’Istituto Comprensivo Fucecchio, l’Istituto Superiore “Arturo Checchi” e la Fucecchio Servizi, vuol stimolare le riflessioni degli studenti su questa tematica, andando ad interessare le scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori. Gli studenti avranno tempo fino al 14 febbraio per realizzare elaborati grafici o testi sul tema “valorizzare la diversità come forma di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, che saranno poi pubblicati sui profili Facebook e Instagram del Comune di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

