Cerbaie, per Forza Italia incontro col sindaco positivo, ma serve tenere alta l'attenzione

Vittorio Picchianti (Capogruppo Fratelli d'Italia Fucecchio) e Simone Testai (Capogruppo Forza Italia Fucecchio), intervengono a seguito dell'incontro avvenuto fra i sindaci e i comandanti della Polizia Municipale per le Cerbaie.

"Abbiamo appreso con favore dell'incontro avuto dal nostro Sindaco, Emma Donnini, con i suoi omologhi e con i Comandanti territoriali di Polizia Municipale dei comuni sui quali è diviso il territorio delle Cerbaie. A quanto si è letto, - diconoVittorio Picchianti e Simone Testai - è stata una riunione costruttiva, con rappresentanti di amministrazioni di varie provenienze politiche, ma con un unico scopo. Come opposizione non possiamo che vedere favorevolmente occasioni come questa, ma raccomandiamo all'amministrazione di non abbassare la guardia e di prendere coscienza dei sempre maggiori problemi anche sul capoluogo che è ormai teatro di spaccio e eventi di microcriminalità a qualsiasi ora del giorno. Come membri della commissione comunale sicurezza appena insediata, abbiamo nuovamente chiesto che la stessa tornasse a riunirsi perché la complessità del tema sicurezza suggerisce di trovare tutti insieme soluzioni complesse. Stiamo avendo la conferma di quanto andiamo ripetendo da mesi e cioè che larga parte della sicurezza sui nostri territori passa anche da un'attenta e coordinata azione amministrativa."

"Attendiamo, inoltre - proseguono i consiglieri comunali - , l'applicazione da parte dell'amministrazione comunale della delibera consiliare del 2022 che fu votata all'unanimità dal consiglio comunale. Questa delibera contenente tutta una serie di misure volte al maggior presidio del territorio rappresenta un preciso impegno (ad oggi disatteso), chiaro ed evidente segnale di ciò che può fare l'azione amministrativa anche in un tema come quello della sicurezza. Invitiamo costruttivamente i colleghi della maggioranza che sostiene questa amministrazione a recepire l'esigenza di unità di intenti su un tema così importante, senza nascondere i problemi e senza demonizzare chi, soprattutto tra cittadini e commercianti chiede più tutele e più tranquillità per se stesso e per la propria attività.

Fonte: Ufficio Stampa

