Stadio Sì, nasce un nuovo comitato a Empoli: "Opportunità da cogliere"

Non ci sono solo voci critiche o contrarie, adesso prende corpo un nuovo profilo a Empoli per quanto riguarda lo Stadio Carlo Castellani e la sua ristrutturazione completa. Nasce infatti il Comitato Stadio Sì, che reputa il progetto "un’opportunità importante che la città deve cogliere e che difficilmente si ripresenterà".

È fatto da un gruppo di persone, cittadini e tifosi, che crede che il nuovo stadio "risponda alle esigenze di oggi e che porti un significativo beneficio per la città e per chi frequenta lo stadio". Secondo il nuovo comitato "è impensabile che una città come Empoli continui ad avere un impianto costruito con i criteri degli anni '60, che nel tempo è stato continuamente 'rattoppato'", per loro "serve una struttura moderna, funzionale e fruibile da tutti i cittadini, che, rimanendo comunale, possa diventare una degna casa per la nostra squadra cittadina".

"Per Empoli è un grande orgoglio che l'Empoli Football Club sia una delle più belle realtà del panorama calcistico italiano e vorremmo che il nome 'Carlo Castellani' fosse associato ad un impianto moderno, adeguato e accogliente e riteniamo che l’attuale discussione sul progetto stia andando verso la giusta direzione. Se ci sarà il parere favorevole da parte degli enti tecnici competenti, riteniamo che sia giunto finalmente il momento che il Comune dia il via libera a questa ristrutturazione per dotare la città di uno stadio di cui si sente il bisogno da ormai tanti anni" continuano.

Il Comitato Stadio Sì promette di far sentire "la nostra voce a favore della realizzazione del nuovo stadio Carlo Castellani, promuovendo attività di sensibilizzazione e di approfondimento del progetto rivolte a tutta la cittadinanza con incontri e momenti di discussione, sia online che in presenza. Seguiremo costantemente l'evolversi del progetto, aggiornando i cittadini che accolgono con favore la realizzazione dello stadio con la sinergia di tutti gli attori coinvolti".

Il gruppo ha anche una pagina social Stadio Sì e un indirizzo email da contattare (empolistadiosi@gmail.com) per seguire l'avanzamento del progetto.

