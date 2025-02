Crisi settore moda, Venturi (FdI Figline Incisa): "Rigettata l'interrogazione in Consiglio comunale"

La crisi del comparto moda colpisce anche il Valdarno Fiorentino ed in particolare Figline Incisa, territorio a forte vocazione tessile e pellettiera dove non solo operano grandi marchi ma anche tutta la filiera delle piccole imprese familiari che operano per questi come terzisti.

Quello che colpisce di questa crisi che può portare a gravissime conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro e di imprese nel nostro Comune è che fino ad oggi da parte del Sindaco e della Giunta non sia stata spesa nemmeno una parola a differenza di quanto invece sta avvenendo nel Valdarno aretino dove sono stati già convocati i tavoli locali.

In questo senso, a seguito di una mia recente visita presso una delle piccole realtà pelletterie del nostro Comune, registrando il grido di allarme e la preoccupazione per quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, ho chiesto in urgenza, a norma di Regolamento, di poter discutere nel Consiglio di domani una interrogazione in merito a ciò che può fare l’ente locale per limitare questa crisi.

Il Sindaco Pianigiani che aveva la facoltà di ammettere l’interrogazione l’ha invece rigettata: evidentemente per il PD non è prioritario iniziare a discutere la questione lavoro ed imprese che ci coinvolgerà durante tutto il 2025.

Enrico Venturi, Capogruppo FdI Figline Incisa

Notizie correlate