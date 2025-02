Nuovi crowdfunding con Fondazione Cr Firenze, anche per RockUnMonte

Dai laboratori per ragazzi con disabilità fisiche e intellettive alla pièce teatrale per dar voce alle storie dei migranti. Sono cinque in totale le campagne di crowdfunding nate dall’incontro di altrettante associazioni del terzo settore e i giovani under 35 selezionati per partecipare alla sesta edizione di Social Innovation Jam. Il progetto di Fondazione CR Firenze, all’interno di Siamosolidali, mira alla reciproca contaminazione fra nuove generazioni e associazionismo per dar vita a progetti innovativi. Ciascuna campagna di crowdfunding al raggiungimento del 50% del budget riceverà un raddoppio della cifra da parte di Fondazione CR Firenze da un minimo di 7mila euro per un massimo di 10mila euro.

“Nel corso degli anni – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – sono stati oltre 80 i giovani motivati che si sono messi in gioco per questa iniziativa. Il loro coinvolgimento ha arricchito di nuovi stimoli il mondo del terzo settore che ha saputo cogliere questa opportunità di crescita e cambiamento. Ci auguriamo che queste campagne possano ora trovare l’interesse e il coinvolgimento delle loro comunità di riferimento”.

Le associazioni che hanno partecipato al percorso sono Vitamina M, Nuova Aurora, Foà Formazione Attori, Soccorso Clown e Belle Parole. Ciascuna è stata affiancata da due giovani professionisti under 35 esperti in comunicazione, fundraising, progettisti, videomaker ma anche studiosi e appassionati di giurisprudenza. Da ottobre ad oggi i team hanno svolto un percorso formativo gratuito di design thinking e crowdfunding e partecipato a un accompagnamento personalizzato finalizzato alla costruzione delle campagne di raccolta fondi, grazie alla collaborazione con Feel Crowd e Impact Hub.

La prima campagna che sarà lanciata a fine febbraio è dell’associazione Nuova Aurora con il progetto “Crazy Talent- un talento per tutti” che punta a trovare fondi per realizzare laboratori di pittura, musica, poesia e teatro e attività sportive per ragazzi che frequentano i Centri Diurni di Salute Mentale del territorio, con un evento finale di restituzione aperto alla comunità. Si tratta di strumenti che vanno oltre la terapia farmacologica e favoriscono il processo di recovery.

A marzo invece saranno lanciate le campagne di crowdfunding di Vitamina M, Belle Parole e Soccorso Clown. Grazie ai fondi che saranno raccolti il festival musicale “RockUnMonte” di Vitamina M a Montespertoli farà “più rumore”: verrà implementato attraverso nuovi workshop e talk tematici dedicati al tema dell’inclusione multiculturale. Il progetto "Casse del Popolo", pensato da Belle Parole APS, mira a creare dei laboratori finalizzati a messa in funzione di un impianto audio polifunzionale con il coinvolgimento di persone migranti. L’impianto sarà poi messo a disposizione della comunità per realizzare eventi culturali e sociali in città. Con il progetto “Act-Able-tutti sul palco, un palco per tutti” l’associazione Soccorso Clown promuoverà laboratori teatrali per ragazzi e ragazze con differenti disabilità e difficoltà come strumento potente per sviluppare la fiducia in sé stessi e negli altri, la capacità di collaborare e socializzare, superare le barriere espressive ed offrire un’occasione importante di crescita personale.

Infine, sempre il teatro è al centro dell’ultimo progetto “La Voce degli Altri” di Foà Formazione Attori; grazie al budget raccolto sarà possibile realizzare un’opera teatrale che racconterà le storie vissute da un gruppo di migranti di Calenzano ed un documentario per favorire l’integrazione.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate