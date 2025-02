Cultura, danza e il carnevale: è il fine settimana a Vinci. E torna anche la Domenica leonardiana

Fine settimana particolarmente ricco di eventi a Vinci e nelle frazioni.

Si comincia sabato 8 febbraio: alle 17, in Biblioteca Leonardiana, Katia Lari Faccenda presenta “Le tre domande dell’angelo”, il suo ultimo libro, edito da Carta Canta. Con l’autrice dialogherà Nicola Baronti, mentre Andrea Giuntini leggerà alcuni estratti del libro, “Un romanzo sui generis che si ispira al passaggio emblematico di Jeanne d’Arc nella storia, la ragazzina che assunse la colpa di due generazioni e la tradusse in un atto volontario di responsabilità: volle agire un futuro ancora da immaginare”.

Sabato sera, alle 21.15 si apre il sipario al Teatro di Vinci, per “Là siete stati e là desidererete tornare”, spettacolo di musica e danza aerea, che fa parte del ciclo “Il genio, la musica, il volo”. L’evento è curato da Maria Virginia Carli in collaborazione con l’Accademia Musicale Amedeo Bassi (diretta da Massimo Annibali) e la parrocchia di S. Ansano in Greti.

L’ingresso è gratuito e per prenotare un posto basta chiamare l’ufficio turistico allo 0571933285 o scrivere una mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

La seconda domenica del mese è sempre “La domenica leonardiana”. L’incontro di febbraio è denominato Leonardo pop-up: la meccanica è sempre stata una delle grandi passioni del Genio. Da ingegnere ha progettato un’infinità di meccanismi e macchinari per aiutare l’uomo nella vita di tutti i giorni o per cercare di realizzare il suo più grande sogno: volare!

Usando la creatività, i bambini potranno creare semplici animazioni per dar vita ad alcuni progetti ispirati ai modelli di macchine leonardiane esposte al Museo.

Riusciranno a trasformarsi in ingegneri della carta? Saranno sufficienti quattro semplici mosse: piegare, tagliare, disegnare ed incollare!

Ogni progetto sarà poi personalizzabile con sfondi, testi o decorazioni aggiuntive, dando libero sfogo alla fantasia di tutta la famiglia!

Informazioni e costi sul sito del Museo Leonardiano, museoleonardiano.it, oppure all’ufficio turistico. L'incontro è destinato ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni.

Infine il carnevale: a Vitolini continua il Carnevale dei Bambini organizzato dalla Compagnia degli Ortacci, come per tutte le domeniche pomeriggio di febbraio, mentre a Sovigliana e Spicchio, su Viale Togliatti esordisce il Carnevale sulle due rive, organizzato dal comitato omonimo. In entrambi i casi le sfilate partono alle 14.30.

Tutti gli eventi godono del patrocinio del Comune di Vinci

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa