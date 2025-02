Due corsi gratuiti di disostruzione pediatrica a Cerreto Guidi e Vinci

La sicurezza dei bambini è una priorità per tutti, e sapere come intervenire in situazioni di emergenza può fare la differenza. Per questo, la Misericordia di Cerreto Guidi e la Misericordia di Vinci, in collaborazione, organizzano due corsi gratuiti di disostruzione pediatrica, destinati a tutti i cittadini che desiderano imparare le tecniche fondamentali per gestire le emergenze legate all'ostruzione delle vie aeree nei bambini.