Empoli che legge, ospite Erika Pucci

Nuovo appuntamento con il ciclo di presentazioni di libri denominato “Empoli che legge”. Venerdì 7 febbraio 2025, la biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour, 36, ospiterà la scrittrice Erika Pucci e il suo libro ‘Come un taglio nel sale’, Edizioni GFE, 2024, alle 17.30. Dialogherà con l’autrice, l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi. L’ingresso è libero. L’evento è stato realizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con ADI-SD Associazione degli Italianisti – Sezione didattica.

IL LIBRO - Frida ha sedici anni, abita in una città di mare dove la cantieristica e il turismo balneare sono le principali attività. Vive con la madre Paola, mentre la sorella maggiore Aurora si è trasferita in Inghilterra per motivi accademici. Frequenta con ostinazione e mediocri risultati il liceo classico, specchio di una provincia talvolta ostile. Per Frida le cose importanti sono altre: gli amici, fotografare particolari apparentemente insignificanti per animare il suo profilo Instagram e, soprattutto, cercare la verità sulla scomparsa del proprio padre. Tra sensi di colpa e nuovi incontri significativi, tra conflitti familiari e il mondo operaio tutto da scoprire, la ragazzina conduce un’indagine alla ricerca della verità e della sua identità, trovandosi in una storia più pericolosa e complessa di quanto immaginasse. Quale segreto nasconde l’assenza del padre di Frida?

L’AUTRICE - Erika Pucci è laureata in Cinema, Musica e Teatro. Dal 2000 insegna nella scuola primaria con un ruolo attivo nel sindacato. Collabora come autrice e formatrice in Giunti Scuola. È organizzatrice di rassegne letterarie in collaborazione con istituzioni locali e librerie, è responsabile della rubrica "Il piacere dei libri" su Versilia Today, curando recensioni e interviste con gli autori. Ha partecipato e ideato numerose iniziative di lettura condivisa anche in modalità social reading (Premio Shelley, Tw Letteratura). Dal 2023 conduce su Radio Sankara la rubrica “Fuori dalle righe” di cui è anche autrice. Nella narrativa ha vinto la prima edizione del concorso Racconti nella rete e ha esordito con il romanzo Blutrasparente (Porto Seguro editore) nel 2023. Come un taglio nel sale è il suo secondo romanzo.

