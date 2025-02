Emporio Solidale, un anno a Montespertoli: "Servono nuovi volontari"

Ad un anno dall’apertura, l’Emporio Solidale “Le Dodici Ceste” si conferma un punto di riferimento per il sostegno alle famiglie in difficoltà, riuscendo a trasformare il concetto di assistenza alimentare in un percorso di vera autonomia. Grazie alla collaborazione tra Comune di Montespertoli, Misericordia, Caritas, Pubblica Assistenza Croce d'Oro e la Società della Salute Empolese Valdelsa, il progetto ha garantito non solo l’accesso a beni di prima necessità, ma anche un percorso di inclusione sociale e lavorativa.

L’Emporio ha permesso di superare la tradizionale logica del pacco alimentare, offrendo invece alle persone la possibilità di fare la spesa in autonomia all'interno della struttura. Questo ha favorito un cambiamento profondo: le famiglie non si sono sentite solo destinatarie di aiuti, ma protagoniste attive del proprio percorso di ripartenza.

Grazie alla rete di sostegno costruita in questo primo anno, molte famiglie sono state accompagnate in un percorso di autonomia: alcune hanno trovato un’occupazione, altre hanno ricevuto supporto per affrontare difficoltà economiche e sociali. L’Emporio non è solo un luogo di distribuzione, ma un vero e proprio servizio sociale che prende in carico l’intero nucleo familiare con un approccio personalizzato. Tuttavia, per continuare a garantire questo servizio essenziale, c’è bisogno dell’aiuto di tutta la comunità. L’Emporio Solidale cerca nuovi volontari, persone disponibili a dedicare un po’ del proprio tempo per supportare le attività di distribuzione e assistenza.

“Chiunque voglia offrire il proprio contributo può contattare l’Emporio o rivolgersi direttamente ai referenti delle associazioni coinvolte. Montespertoli ha dimostrato di essere una comunità solidale, capace di fare la differenza nella vita di tante persone. Ora più che mai, è fondamentale continuare questo percorso insieme, sostenendo chi ha più bisogno e contribuendo alla costruzione di un futuro basato su inclusione e autonomia. Abbiamo bisogno del supporto di aziende che vogliano donare beni e risorse, ma anche di volontari che possano dedicare un po’ del loro tempo per aiutare nelle attività quotidiane dell’Emporio: dall’apertura dello spazio alla sistemazione dei prodotti sugli scaffali, fino all’accoglienza delle famiglie. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.” Dichiarano l'Assessora Daniela Di Lorenzo e l'Assessora Ottavia Viti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa