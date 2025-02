Frana del Cencione e ampliamento dei parcheggi, le critiche di Manola Guazzini

Si è parlato anche della frana nel parcheggio del Cencione, avvenuta nella notte fra 31 gennaio e 1 febbraio, all'incontro della Consulta del centro storico avvenuto ieri sera.

A darne notizia, esponendo il proprio punto critico sui vari temi che sarebbero stati trattati, è la consigliera di opposizione Manola Guazzini, del Gruppo Misto in Consiglio comunale a San Miniato.

Guazzini interviene con un messaggio sul proprio profilo Facebook, dove dice: "La discussione non poteva che cadere sull'ultimo evento della frana del Cencione, avvenuta nello scorso week end e che è stata definita dall'assessore alla difesa del suolo, non particolarmente grave perché si è trattato di uno "scivolamento superficiale". I tempi di intervento strutturale e risolutivo non si sanno."

Guazzini critica il fatto che "il tanto sbandierato ampliamento del Cencione, alla fine della passata legislatura ed in campagna elettorale, per risolvere il problema dei parcheggi nel centro storico, per il quale abbiamo un progetto di fattibilità che prevede una spesa di oltre 3milioni e 200mila euro (che ad oggi non ci sono!) per 20 posti auto, passerà in subordine al consolidamento di quel tratto di versante."

La sua posizione è quindi estremamente critica e articolata in quattro punti, che a suo dire sintetizzano la realtà: "1. non abbiamo un progetto organico, cioè non a pezzi, del consolidamento dell'intera rupe di San Miniato; 2. non abbiamo i finanziamenti per il progetto dell'ampliamento dei parcheggi del Cencione e probabilmente, qualora si avessero saranno destinati al consolidamento della rupe; 3. non abbiamo la certezza dei tempi; se sono quelli di Via Bagnoli passerà quasi un decennio; 4. rimarrà il problema dei parcheggi nel centro storico."

