Il tennis è gioia! il Pegaso d'oro a Jasmine Paolini che incontra fan e concittadini a Bagni di Lucca

Reduce da una stagione di successi culminata con la vittoria dell'oro olimpico in doppio con Sara Errani alle Olimpiadi di Parigi, la tennista azzurra Jasmine Paolini era oggi al Circolo dei Forestieri nella sua Bagni di Lucca (Lucca). Accolta da tantissime persone, ricevuta dal sindaco di Bagni di Lucca, Michele Paolini, aveva prima partecipato a un incontro con i ragazzi delle scuole e ha poi ricevuto il Pegaso d'oro della Regione Toscana dalle mani del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

(gallery fotografica, foto di Valentin Coman)

"L'obiettivo è quello di continuare a giocare con gioia come ho fatto fino adesso" ha detto la campionessa. Tornata nei luoghi delle sue origini, dopo aver incontrato gli studenti delle scuole dove anche lei a suo tempo ha studiato, ha mostrato la prima maglia della Nazionale che ha indossato in Billie Jean King Cup.

Tutta Bagni di Lucca ha accolto il ritorno a casa della campionessa, chiuso il traffico durante il breve tragitto in auto della tennista dalle scuole all'ingresso di piazza Varraud, palloncini tricolori alle porte delle attività in viale Umberto I, il tutto per rendere ancora più colorata la giornata di festa.

"Non permettete mai a nessuno di dirvi che cosa dovete fare. Se uno ha un sogno ci deve credere" questo il messaggio che la campionessa ha voluto dare ai giovani.

Il Pegaso d'oro

“È con immenso orgoglio che oggi ho consegnato il Pegaso d’Oro a Jasmine Paolini, simbolo dei valori più alti dello sport e orgoglio della nostra Toscana. Jasmine, insieme alla famiglia del tennis azzurro, è protagonista di una stagione indimenticabile, che sta trainando l’entusiasmo e l’attenzione del nostro Paese verso il tennis e, soprattutto, verso i veri valori dello sport: la solidarietà e la socialità, lo spirito di squadra, il sacrificio, il rispetto per l’avversario, l’impegno e la volontà”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo la consegna del Pegaso d’Oro a Jasmine Paolini, al Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca.

“Jasmine - ha aggiunto il presidente - ha vinto l'oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, è arrivata in finale a Roland Garros e a Wimbledon e ha vinto il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup con la nazionale. Da Castelnuovo Garfagnana, dove è nata, ai campi da tennis del TC Mirafiume di Bagni di Lucca, dove è emerso il suo talento Jasmine è riuscita a realizzare i successi più ambiti grazie, come ha detto lei stessa, al lavoro di squadra portato avanti con passione, dedizione, determinazione e rispetto delle avversarie”.

Il presidente ha poi ricordato l’emozione suscitata dal discorso pronunciato da Jasmine Paolini una settimana fa davanti a Mattarella, quando il presidente ha ricevuto gli Azzurri del tennis al Quirinale. “Lo sport - queste le sue parole - ci ha insegnato a perseverare anche quando le cose non vanno come vorremmo, a non arrenderci mai”.

“Grazie Jasmine - ha concluso Giani - soprattutto per ispirare con i tuoi valori tanti giovani, che guardano a te come un esempio di sport, ma soprattutto di vita”.

