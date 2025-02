L’Anno del Volo, on line il video promozionale con il 'Lonardo bambino' per il 2025 vinciano

È on line il video della campagna promozionale del Comune di Vinci sull’Anno del Volo. Il video è stato lanciato lo scorso venerdì 31 gennaio, durante la presentazione alla stampa e alle associazioni in Biblioteca Leonardiana. Trenta secondi nei quali un Leonardo bambino gioca e sogna di poter far volare, un giorno, un oggetto con il quale corre per il borgo, fino in cima alla torre del castello dei Conti Guidi.

Lo stesso bambino che è poi diventato il Genio che tutti conoscono e che ha studiato il volo e i suoi meccanismi, fino a progettarlo, già 500 anni fa, nei suoi disegni. Il video è stato realizzato dalla Polyedric Visions e promosso dalla Pro Loco di Vinci in collaborazione con il Comune.



La stessa Pro Loco di Vinci assume un ruolo centrale all’interno della promozione del 2025 come Anno del Volo, anche alla luce del nuovo Testo Unico sul Turismo, approvato con la Legge Regionale n. 61 del 31 dicembre 2024.

Durante la conferenza stampa di venerdì scorso lo ha spiegato Stefania Galletti, presidente della Pro Loco vinciana: “Siamo onorati di poter collaborare con il Comune, interpretando al meglio il nuovo Testo Unico sul Turismo, che prevede, precisamente nell’articolo 20, che proprio le pro loco siano soggetti collaboranti nell’informazione e nella comunicazione turistiche e culturali a promozione del territorio. Come pro loco siamo già attivi sul territorio grazie alle iniziative che ogni anno organizziamo e così abbiamo colto questa occasione per cooperare alla realizzazione del video”.

“La collaborazione con la Pro Loco e con tutte le associazioni del nostro Comune è fondamentale per poter realizzare un calendario di eventi che ha un valore anche a fini turistici - ha detto Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Un luogo sempre più attrattivo e ricco di occasioni per valorizzare al meglio il legame tra la città e il Genio Universale. Un percorso di suggestioni e approfondimento che ci accompagnerà per tutto il 2025 al sogno del volo, un'ambizione che Leonardo ha iniziato a coltivare proprio nel nostro territorio”.

Allo spot promozionale per l’Anno del Volo si unisce anche il coinvolgimento di Wikipedro, che di Vinci sarà il testimonial per il 2025 (e che peraltro ha già fatto uscire sui propri social alcuni video dove comincia a raccontare la città), nonché il nuovo sito, visit-vinci.it.

Il video Vinci, l’Anno del Volo è visibile sul canale YouTube del Comune di Vinci: https://youtu.be/4KyYuzxUf0g.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa