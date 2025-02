Lite davanti alla caserma, carabiniere ferito

A Terranuova Bracciolini un carabiniere è rimasto ferito durante un intervento per sedare una lite scoppiata davanti alla caserma. Una donna si era recata lì per denunciare l’ex compagna del fidanzato, un 32enne romeno, ma l’ha trovata sul posto, dando inizio a un acceso diverbio. I carabinieri sono intervenuti per riportare la calma, ma il 32enne, dopo aver chiesto del maresciallo, ha reagito con violenza, ferendo uno dei militari. Arrestato, è comparso oggi in tribunale, dove il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Il processo proseguirà il 14 febbraio.

