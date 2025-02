Lite tra giovani, uno tenta di fuggire: trovati anche droga e due machete

Il 3 febbraio 2025 a Cascina i carabinieri del Comando Stazione di Fauglia hanno denunciato un giovane con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato richiesto da un passante che aveva segnalato una lite tra giovani. Alla vista dei militari, il giovane, insieme a un coetaneo, ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato fermato. Durante il tentativo di sottrarsi all'arresto, ha cercato di liberarsi della giacca, al cui interno sono stati trovati 0,23 grammi di hashish. Una perquisizione successiva ha portato al ritrovamento di altri 1,67 grammi della stessa sostanza, per cui è stato segnalato come assuntore. Inoltre, sotto una panchina, sono stati trovati due machete e un coltello da cucina, sequestrati dai Carabinieri.

