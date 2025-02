Nave incagliata, iniziate le operazioni per svuotare i serbatoi

A Marina di Massa sono iniziate le operazioni per svuotare i serbatoi della nave cargo Guang Rong, incagliata al pontile. Il sindaco Francesco Persiani ha confermato che la situazione è sotto controllo e che la nave non presenta falle. Oggi è stato raggiunto il serbatoio principale, e si prevede di iniziare l'aspirazione del gasolio già domani, con tubazioni e mezzi già pronti sul posto. Sono in corso accertamenti tecnici, comprese ispezioni alla struttura del pontile, per ottenere l'autorizzazione a effettuare prove di carico che faciliterebbero le operazioni di recupero.

