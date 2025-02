No al Ddl Sicurezza, fiaccolata in centro a Empoli

Contro il ddl "sicurezza": 7 febbraio, dalle ore 18,00 a Empoli una fiaccolata in centro con concentramento Piazza della Vittoria. La rete territoriale Empolese Valdelsa “No ddl sicurezza”-A Pieno Regime- aderisce alla fiaccolata promossa dalla rete nazionale per impedire che sia approvata in via definitiva la legge del cosiddetto "pacchetto sicurezza", che è contrario allo spirito e alla lettera della Costituzione.

Le numerosissime realtà del territorio parteciperanno e invitano la cittadinanza a partecipare alla fiaccolata perché il "ddl sicurezza" colpisce tutti e tutte, lavoratori e lavoratrici, studentesse e studenti, migranti, detenuti, rom, ambientalisti, ONG. Sanziona penalmente il dissenso e il conflitto sociale, l’anima di ogni sistema democratico, sfigurandolo irrimediabilmente, ridefinendo e stravolgendo il concetto di sicurezza. Colpisce e riduce gli spazi democratici, delegittima qualsiasi opposizione sociale e ignora nodi fondamentali del reale bisogno di sicurezza oggi in Italia come il contrasto alla povertà, ai femminicidi, alle morti sul lavoro, all’inquinamento ambientale, all'evasione fiscale, la caduta verticale di tutele e di servizi sociali. Fermiamo la deriva autoritaria del governo Meloni, per i diritti, la libertà e la reale democrazia!