Operatrice sanitaria 'accompagna' spacciatori durante l'ora di lavoro, scattano i domiciliari. Sette indagati

A Pisa la polizia ha eseguito una misura cautelare di obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal domicilio in determinate fasce orarie nei confronti di una donna di 42 anni, accusata di truffa aggravata e spaccio di droga. Il provvedimento, disposto dal GIP su richiesta della Procura, è frutto di un’indagine avviata nell’aprile scorso dalla Squadra Antinarcotici della Squadra Mobile.

Gli investigatori hanno scoperto che la donna, operatrice sociosanitaria in una struttura pubblica pisana, trasportava abitualmente spacciatori in auto durante l’orario di servizio. In particolare, accompagnava i pusher nelle zone boschive di Avane e Filettole, al confine con la provincia di Lucca, note per l’attività di spaccio, e tornava a riprenderli a fine giornata.

L'indagine, complessa e articolata, ha portato nel tempo all’arresto in flagranza di tre persone, al sequestro di 427 grammi di eroina e alla denuncia di altre sette per detenzione e spaccio di stupefacenti. La donna, nel frattempo licenziata dalla struttura sanitaria in cui lavorava, è stata raggiunta a casa dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno eseguito la misura cautelare e acquisito ulteriori elementi utili per rafforzare le accuse a suo carico.