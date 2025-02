Premio Letterario Chianti. Ecco i finalisti della 37 esima edizione

Il Comitato Tecnico del Premio Letterario Chianti, coordinato da Michele Brancale e composto da Antonio Celano, Paolo Codazzi, Cecilia Bordone, Silvia Martelli, Maria Rosa Fabiani, Claudia Lucattini, Deborah Montagnani, Andrea Pucci e Paolo Santagati, ha deliberato la selezione dei seguenti quattro autori finalisti della 37° edizione del Premio Letterario Chianti-2025, destinato a volumi di narrativa editi dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024:

Giulia Baldelli, Le parole che mi hai lasciato, ed. Guanda

Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica, Minimum fax

Gigi Paoli, Oltre, Giunti

Nicoletta Verna, I giorni di Vetro, Einaudi

Gli autori dei testi selezionati presenteranno il proprio libro alla Giuria dei Lettori, composta da oltre 200 membri, in incontri che si terranno di sabato, alle ore 17, nei mesi di marzo, aprile, maggio 2025, presso luoghi storici del Chianti, secondo un calendario che successivamente verrà comunicato. La cerimonia finale avverrà nel mese di maggio o giugno 2025.

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino Valdelsa -Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi.

La manifestazione ha il sostegno di Rotary San Casciano - Chianti, della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Coop Cooperativa Italia Nuova e Società di Mutuo Soccorso Fratellanza di Greve in Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa