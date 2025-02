Prevenzione oncologica, al via la campagna di screening gratuiti di Ant

La lotta contro i tumori passa anche e soprattutto attraverso la prevenzione. È per questo che la Fondazione Associazione Nazionale Tumori (ANT) Onlus anche quest’anno si mette a disposizione dei cittadini toscani promuovendo una serie di screening oncologici gratuiti. Torna infatti anche per il 2025 “Gioca d’anticipo contro il tumore”, l’iniziativa che permetterà di eseguire 348 controlli per la prevenzione dei tumori senza alcun costo per i cittadini.

“L’attività di screening promossa dalla Fondazione Ant - sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è preziosissima e si inserisce in maniera perfetta in un ambito, quello della prevenzione oncologica, che è fondamentale: il miglior modo infatti per sconfiggere il tumore è prenderlo per tempo, “Giocare d’anticipo” come sottolinea questa iniziativa. Ritengo poi virtuosa questa sussidiarietà che si crea tra pubblico e privato: il nostro sistema toscano di prevenzione è di grande livello, questi interventi lo integrano ottimamente consentendo di allargare l’attività a una platea ancora più vasta, offrendo un servizio totalmente gratuito”.

Il ciclo di visite partirà il 13 febbraio e, come evidenzia il delegato Ant di Firenze Simone Martini, ha l’obiettivo di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Quattro i progetti che fanno parte nella campagna, per lo screening in altrettanti ambiti oncologici: il progetto melanoma, il progetto mammella per le donne sotto i 45 anni, il progetto tiroide e il progetto ginecologia. I controlli si terranno nelle due sedi di Villa Donatello e all’Istituto di Bioscienze a Borgo San Lorenzo (per i residenti nei Comuni del Mugello), oltre che in piazza Savonarola a Firenze, dove dal 9 al 13 giugno farà tappa l’ambulatorio mobile della prevenzione di Ant.

Sarà possibile prenotare i controlli tramite il sito web ant.it/toscana, alla sezione “Visite di prevenzione oncologica”, a partire dal 6 febbraio. Ogni mese poi, il calendario degli screening sarà aggiornato. Alle sessioni già programmate si aggiungeranno altre visite nel corso dell’anno, compatibilmente con i fondi che Ant riuscirà a raccogliere.

Sempre nell’ambito di “Gioca d’anticipo contro il tumore”, Ant ha inoltre lanciato una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un secondo ecografo portatile, per eseguire le visite di prevenzione dei progetti mammella, testicolo, ginecologia e tiroide.

Fonte: Regione Toscana