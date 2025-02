Raccolta firme della Lega a sostegno delle forze dell'ordine e per la sicurezza

Marco Cordone (segretario comunale della Lega a Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario di Firenze), interviene ancora una volta sui temi della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini nel territorio comunale della città dell'omonimo Padule con la seguente dichiarazione:

"Innanzitutto desidero informare la cittadinanza che domani 5 febbraio organizzeremo una raccolta di firme a sostegno dell'azione delle Forze dell'Ordine sul territorio che avrà luogo in Piazza XX Settembre presso il mercato settimanale dalle ore 9 alle ore 13 circa ed invito caldamente la gente di Fucecchio a sottoscrivere la petizione".

"Focalizzandoci sulle questioni del territorio, rileviamo che lo scorso venerdì pomeriggio mentre mi trovavo in un esercizio commerciale di Piazza Montanelli nel centro di Fucecchio, il titolare mi ha indicato degli individui e mi ha detto - ' Vede quelli signor Cordone, sono degli spacciatori e spesso li vedo qui in piazza davanti alla mia attività'-. E continua Cordone ":Alcune notti fa dei malviventi, poco dopo la mezzanotte, hanno commesso una rapina (tagliando con un apposito attrezzo la saracinesca), ai danni di un noto negozio di abbigliamento di Corso Matteotti e tutto quello che accade purtroppo nel territorio fucecchiese in cui la parte del leone la fanno le zone collinari delle Cerbaie, infestate dallo spaccio della droga, ci allarma fortemente e questo sia chiaro, non lo diciamo per fare della pubblicità negativa a Fucecchio, Comune cui teniamo tantissimo e dove facciamo politica attiva da svariati anni ma con spirito costruttivo. Ci troviamo di fronte ad una delinquenza sempre più aggressiva che oltre a stringere d'assedio le nostre frazioni, allunga ormai da tempo i suoi tentacoli sul centro storico, arrivando addirittura a compiere rapine poco dopo la mezzanotte anche nel cuore della Città a 100 metri dal Palazzo municipale".

"Dagli organi di informazione - prosegue Cordone - , abbiamo appreso che pochi giorni fa, il Sindaco Emma Donnini ha incontrato il Prefetto di Firenze sui temi della Sicurezza e noi auspichiamo che sia tenuto conto del giusto ruolo della Polizia Municipale la quale anche se è una gestione associata in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha un proprio Comando dedicato solo alla Città di Fucecchio e conseguentemente l'Amministrazione comunale deve fare la propria parte a cominciare come suggerito anche da altri, dai controlli amministrativi sulle residenze e sugli immobili da tempo abbandonati. Prendiamo atto dell'iniziativa portata a compimento l'altro giorno all'interno del sistema collinare delle Cerbaie, azione coordinata con grande determinazione dal Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Pirina, Comandante della Stazione di Fucecchio, portata avanti con l'ausilio dei militari della Compagnia dell'Arma di Empoli e di Fucecchio, in coordinamento con la Polizia Municipale e con convinzione affermiamo che si debba insistere su questa linea. Allo stesso tempo, sottolineiamo quello che diciamo da anni ovvero che Fucecchio non ha un territorio omogeneo come tanti Comuni ma è un centro importante con proprie dinamiche, sia del Comprensorio del cuoio e della pelle che dell'Empolese Valdelsa e anche se le cose sono sicuramente migliorate con l'attuale Governo, la Città di Montanelli merita più attenzione, soprattutto con più telecamere tecnologicamente avanzate ma indubbiamente con più uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine e della Polizia locale sul territorio; non si può non ricordare che un Comune importante come Fucecchio dovrebbe avere un organico di almeno 18/20 unita della Polizia Municipale e comunque si sente la mancanza della Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere un certo numero di militi dell'Arma, dedicati completamente al territorio comunale".

"Questo è quanto - conclude il segretario comunale della Lega a Fucecchio - . Ogni volta purtroppo, siamo costretti a dire quasi sempre le stesse cose ma la realtà è secondo noi questa. In ogni caso, si avverte che una certa criminalità anche balorda sta interessando il centro di Fucecchio e sarebbe per noi necessario, per integrare il lavoro della Polizia locale, una convenzione con qualche serio Istituto di Vigilanza. Auspichiamo costruttivamente, come sempre facciamo, di non dover ripetere all'infinito le solite cose e non si parli per favore, di percezione di insicurezza. La certezza, la severità e l'effettività della pena per chi delinque, senza sconti e permessi vari, sono un diritto delle comunità perché i criminali devono stare in galera."

