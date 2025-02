Raccolta fondi per la targa alla Resistenza a 80 anni dalla Liberazione

Ieri 3 febbraio 2025 giorno della partenza dei volontari antifascisti da Piazza Gramsci ( 3 febbraio 1945), grazie alla disponibilità e condivisione della Sindaca Francesca Giannì e della Giunta del Comune di Castelfiorentino, si è tenuta una riunione con gli assessori Marta Longaresi e Franco Spina, con i quali è stato dato l’avvio del “ Tavolo della Memoria” al quale hanno partecipato alcune realtà associative antifasciste cittadine, scolastiche, cooperativistiche, sindacali, escursionistiche, e il nostro Comitato Cittadini Antifascisti di Castelfiorentino, che è il promotore della “ lapide/targa” commemorativa della Resistenza.

Una lapide o targa che fisserà nella memoria la riconoscenza e il valore ideale da sempre presente nella storia antifascista e antiautoritaria della nostra città e del suo popolo. In questa occasione si è deciso di fare un appello a tutta la cittadinanza, a tutti gli antifascisti, a tutti i sinceri democratici di Castelfiorentino, chiedendo di contribuire con una sottoscrizione volontaria alle spese dell’acquisto della targa commemorativa della resistenza, che verrà posta con una cerimonia ufficiale dell’Ottantesimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo il 25 aprile 2025.

Quindi per contribuire in modo che questa lapide targa sia patrimonio di tutti i cittadini di Castelfiorentino, giovani e meno giovani, si chiede di sottoscrivere volontariamente un’offerta libera sull’apposito conto corrente messo a disposizione dal Comune di Castelfiorentino con queste coordinate. IBAN : IT 94F 08425 37790 000010299535 Banca di Cambiano filiale di Castelfiorentino CAUSALE : TARGA COMMEMORAZIONE RESISTENZA .

Sulla targa sarà incisa la storica poesia epigrafe che il 4 dicembre 1952 scrisse l’antifascista Piero Calamandrei in risposta e protesta per la liberazione del nazista Albert Kesselring comandante delle forze di occupazione tedesche in Italia che pretendeva un monumento dagli italiani. CHIEDIAMO a uomini e donne di Castelfiorentino di sentire propria questa targa, riconoscimento dovuto a tutti gli uomini e donne antifascisti e partigiani che con il loro sacrificio lottarono e morirono per gli ideali di Giustizia Sociale, Democrazia e Libertà.

La “firma” della nostra targa sarà: “ Gli Antifascisti e il Comune di Castelfiorentino”

Fonte: Comitato Cittadini Antifascisti di Castelfiorentino

