Dalla Regione 235mila euro per corsi di formazione nelle biblioteche REA.net

Giovani e adulti in-formati è l'avviso pubblico dedicato a biblioteche e archivi della Toscana riuniti nelle Reti documentarie locali per promuovere corsi di formazione non formale (soft-skill) per gli adulti residenti nelle città aderenti alle Reti.

La rete REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno, formata dalle biblioteche dei 13 comuni partecipanti (Empoli capofila e a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci) ha partecipato a questo bando, classificandosi al terzo posto su 13 reti partecipanti, risultando così vincitrice di un finanziamento da 235mila euro. Il programma da progetto prevede la realizzazione e l’organizzazione di 339 corsi di educazione permanente non formale.

Una miriade di opportunità gratuite di approfondimento e conoscenza per i cittadini adulti dei nostri comuni.

I percorsi formativi sono stati definiti in base alla raccolta dei fabbisogni formativi, effettuata da un’indagine commissionata ad un’azienda esperta in ricerche di mercato e marketing. Sono previsti 83 corsi nell’area tematica Digitale, 45 corsi nell’area tematica Lingue, 74 corsi nell’area Literacy (ossia apprendimento continuo), 61 corsi nell’area Globalizzazione e 76 corsi nell’area Benessere, per un totale di 2.443 ore di formazione prevista.

Il numero di edizioni dei corsi, la sede di svolgimento e la collocazione temporale, sono stati individuati a partire dalla rilevazione dell’interesse da parte delle biblioteche partner e definiti in modo da assicurare una copertura omogenea di tutto il territorio.

Il progetto prevede anche azioni di pubblicizzazione del progetto e di orientamento informativo, in modo da assicurare la partecipazione numerosa e proficua ai percorsi. Sempre nell’ambito delle attività non formative, il progetto include l’attività di monitoraggio e documentazione delle fasi progettuali, funzionale alla fase finale di disseminazione dei risultati. La conclusione sarà affidata a un Convegno aperto alla cittadinanza, finalizzato alla restituzione degli esiti.

L'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPANTI

Biblioteca comunale "Pablo Neruda" di Capraia e Limite

Biblioteca comunale "Vallesiana" di Castelfiorentino

Biblioteca comunale di Castelfranco di Sotto

Biblioteca comunale "Emma Perodi" di Cerreto Guidi

Biblioteca comunale "Bruno Ciari" di Certaldo

Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli

Biblioteca comunale "Indro Montanelli" di Fucecchio

Biblioteca comunale di Gambassi Terme

Biblioteca comunale "a biscondola' di Montaione

Biblioteca Comunale "MMAB Montelupo Museo Archivio Biblioteca"

Biblioteca comunale "Ernesto Balducci" di Montespertoli

Biblioteca comunale "Adrio Puccini" di Santa Croce sull'Arno

Biblioteca civica di Vinci

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate