Imprenditore e amante dello sport, a San Miniato è scomparso Fiorenzo Scardigli

È stato uomo di sport e grande imprenditore, presidente e fondatore nel 1961 dell'azienda Samminiatese Pozzi. A ottantotto anni è scomparso Fiorenzo Scardigli, figura importante per San Miniato. Aveva portato il nome di San Miniato in giro per l'Europa e non solo, facendo crescere la sua impresa. Era anche un appassionato di basket e volley, in particolare della Folgore e dell'Etrusca, società sanminiatesi. I funerali saranno mercoledì 5 febbraio alle 9.30 a San Miniato Basso.

"La Folgore Pallavolo San Miniato piange la scomparsa di Fiorenzo Scardigli. Persona molto conosciuta a San Miniato Basso, patron della Samminiatese Pozzi, Fiorenzo è stato uno dei principali sponsor della società giallorossa, dai primi anni di attività, fino agli anni Duemila. La Folgore lo ricorda con grande affetto e gratitudine e si stringe attorno ai familiari" scrive la Folgore. Così invece l'Etrusca: "Tutta l’Etrusca si unisce in un profondo abbraccio a Simone, Simona, Lorenzo, Samuele e tutta la famiglia Scardigli per la scomparsa del nonno Fiorenzo".