Sicurezza, Empoli in Azione: "Serve una strategia di circondario"

Con l'avvio della nuova giunta Mantellassi e, soprattutto, con il cambio dei vertici dell'Arma dei Carabinieri di Empoli e del nuovo Dirigente del Commissariato, possiamo constatare che, in totale onestà intellettuale, qualche pattuglia in più si vede in giro per la città. Tuttavia, come Empoli in Azione, riteniamo che i problemi legati alla sicurezza debbano essere affrontati sì con una maggiore presenza sul territorio, ma anche con una visione d’insieme della problematica, almeno a livello di circondario. Fenomeni come lo spaccio e il consumo di droga tra i giovani, gli episodi di violenza sui mezzi pubblici, la gestione dei migranti e il loro inserimento sociale possono trovare soluzioni più efficaci se le risorse finanziarie, già limitate per i Comuni, vengono messe a sistema in maniera coordinata. Per questo motivo, riteniamo necessario proporre tre iniziative concrete per migliorare la sicurezza del territorio.

Riunioni bimestrali tra gli assessori alla sicurezza dell’Empolese Valdelsa Chiediamo che, almeno con cadenza bimestrale, si tenga un incontro tra tutti gli assessori alla sicurezza del circondario per analizzare le criticità emergenti ed introdurre soluzioni proattive. Questo confronto costante permetterebbe di uniformare e condividere dati con la Prefettura, contribuendo a una gestione più efficace delle forze dell’ordine nazionali.

Creazione di un crime mapping. Proponiamo la realizzazione di una mappatura geolocalizzata dei fenomeni criminali e delle emergenze sociali, così da avere una visione chiara di dove e quando avvengono determinati episodi. Questo strumento consentirebbe alle amministrazioni e alle forze dell’ordine di adottare risposte precise e mirate, aumentando l’efficacia degli interventi. Le Vedute di Fucecchio - Infine, per quanto riguarda

Le Vedute di Fucecchio, considerata la sua posizione strategica ma molto complessa al confine tra più province, riteniamo necessario richiedere una riunione congiunta delle Prefetture di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, con la partecipazione del Comune di Fucecchio. L’obiettivo è quello di coordinare gli sforzi per arginare il fenomeno dello spaccio, che spesso trae origine dai territori circostanti per poi concretizzarsi nell’area di Fucecchio.

A differenza delle prese di posizione di tutte le varie forze politiche ed i vari schieramenti uscite sui quotidiani nei giorni scorsi, noi formuliamo proposte fattive ed operative. E’ facile dire che “serve maggiore sicurezza”, ma servono meno annunci propagandistici, e più idee concrete. Sicurezza significa prevenzione, coordinamento e interventi mirati. Empoli in Azione continuerà a monitorare la situazione e a proporre soluzioni concrete affinché il nostro territorio possa beneficiare di una gestione più efficace delle risorse disponibili.

Empoli in Azione