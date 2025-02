Simula aggressione con liquido infiammabile, denunciato un clochard

A Pisa un clochard è stato denunciato per furto aggravato in concorso, procurato allarme e simulazione di reato dopo aver falsamente dichiarato di essere stato aggredito con liquido infiammabile mentre dormiva sul litorale di Marina di Pisa. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che, in realtà, l'uomo si era ustionato accendendo un falò per scaldarsi. Inoltre, è stato trovato in possesso di strumenti e documenti di navigazione rubati da un'imbarcazione nel porto di Marina di Pisa. La refurtiva è stata restituita al proprietario.