Successo per le iniziative sulla Memoria di Fucecchio e Montopoli

Con gli ultimi eventi del fine settimana appena trascorso, si conclude la ricca programmazione di iniziative dedicate alla memoria e alle vittime della shoah, che il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha condiviso con il Comune di Fucecchio, stringendo così un forte legame tra comunità, un ponte di storie e di esperienze umane.

«Un calendario che ha messo al centro le giovani generazioni — commentano l’assessora Kendra Fiumanò e il consigliere delegato Riccardo Pistolesi – un coinvolgimento attivo che ha visto un bel momento di dialogo tra la nostra sezione Anpi e l’associazione Fucecchioèlibera. Molto interessante poi l’incontro con il giornalista Claudio Biscarini, a Fucecchio, dove si è parlato della storia di Carlo Castellani, ma anche del passaggio del fronte a Montopoli e dei diari del nostro concittadino Fiorello Fossetti». Infine la visione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini” che ha visto la partecipazione di tante famiglie.

«Il nostro ringraziamento è tutto per loro che domenica pomeriggio hanno riempito la sala del circolo Endas di Castel del Bosco con tutta la sensibilità possibile – continuano – dimostrando vera emozione per la storia. L’esercizio della memoria deve essere, oggi come ieri, un allenamento costante. Lo si fa a casa, a scuola e tramite le istituzioni. Noi siamo partiti da qua, dalla Comunità e dalle storie. Grazie a chi ha scelto di esserci».

Un calendario condiviso che ha segnato la vicinanza di due Comuni, un dialogo tra associazioni e uno scambio di buone pratiche.

«Io e il consigliere con delega alle politiche giovanili Gianmarco Geloso siamo molto soddisfatti per il risultato di questa collaborazione con il Comune di Montopoli – commenta l’assessore di Fucecchio Alberto Cafaro –. Sin dall'insediamento, le nostre Amministrazioni hanno portato avanti valori e progetti condivisi e la bella partecipazione agli eventi cui, in questi giorni, abbiamo dato vita a Fucecchio e Montopoli dimostra la bontà di questo lavoro. Siamo certi che questa collaborazione continuerà nei prossimi anni. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: storici, associazioni, volontari e agli splendidi ragazzi di Fucecchio è Libera, un vanto per la nostra Comunità».

Fonte: Ufficio stampa