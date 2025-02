Tramvia, la polizia potenzia i controlli sulle linee T1 e T2

La Polizia di Stato di Firenze ha avviato e potenziato i controlli sulle linee T1 e T2 della tramvia per garantire maggiore sicurezza a passeggeri e personale. Il nucleo “Pol-Tramvia” opera all'interno dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con agenti dedicati esclusivamente al servizio a bordo e nelle fermate, procedendo all'identificazione e al controllo di persone sospette.

L'attività è supportata dai Commissariati di P.S., dalla Divisione Anticrimine, che analizza e geolocalizza i reati per ottimizzare gli interventi, e dalla Squadra Mobile, che opera anche in borghese per contrastare i furti con destrezza e lo spaccio di droga.

Dall’11 ottobre 2024, il nucleo ha identificato 1.808 persone, arrestato un soggetto per furto, denunciato 9 persone per vari reati e emesso 9 ordini di allontanamento. La Squadra Mobile ha inoltre arrestato una persona con 95 grammi di hashish e denunciato tre individui per spaccio.

Per rafforzare la sicurezza del personale tranviario, la Prefettura di Firenze ha organizzato un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coinvolgendo Comune, Forze dell’Ordine e la società di gestione Gest. Il Questore ha sottolineato l'importanza della tramvia per Firenze e il potenziamento del servizio di controllo, con un modello operativo flessibile e mirato alle esigenze di sicurezza di utenti e lavoratori.

