Una giornata contro i mozziconi di sigaretta a Santa Croce sull'Arno

Un'iniziativa rivolta all'educazione ambientale dei più giovani. Sabato 8 febbraio dalle 15 i bambini di Santa Croce sull'Arno in età scolare sono invitata alla raccolta dei mozziconi, un'iniziativa organizzata dal Pastic Free in collaborazione con La Bottegaia Frutta e Verdura e a cui parteciperà anche il consigliere delegato alla sensibilizzazione ambientale Annalisa Buti in rappresentanza del comune di Santa Croce sull'Arno.

I bambini insieme agli adulti aiuteranno nella raccolta dei mozziconi di sigaretta, inoltre vi sarà un gazebo per incontrare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non gettare i mozziconi a terra e altre tematiche ambientali. A fine iniziativa a tutti i bambini che hanno partecipato verrà offerta una merenda a base di frutta.

