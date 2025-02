Villa Balli, la Lega: "Struttura chiusa, cifre incassate non reinvestite. Servono progetti per la disabilità"

Sulla chiusura di Villa Balli ci sono dei chiarimenti da fare in merito alla gestione, emersi da accesso agli atti e da specifico sopralluogo avvenuto il 29 gennaio scorso. La struttura, utilizzata per anni come centro diurno per disabili, è in affitto all’USL dal 2009, a seguito di ciò il Comune ha incassato oltre 300 mila euro di affitto e ne ha impiegati solo 6500 per un intervento straordinario alla copertura del tetto nel 2022.

La rimanente somma ha finanziato il bilancio di parte corrente, non risulta pertanto che tale cifra sia stata reinvestita a titolo di impegno sociale in nessuna struttura o a favore di qualche progetto o strumentazione a sostegno delle disabilità.

Da sopralluogo risulta che Villa Balli è una struttura, in gestione all’USL, su tre piani ancora completamente arredata, ma attualmente dismessa da data, che durante il sopralluogo non ci è stata precisata. Ha raggiunto la sua massima capienza con 24 ospiti ma nel 2022 - per motivi diversi legati al cambio delle esigenze assistenziali erano rimasti 9 ospiti di cui 2 hanno richiesto di essere spostati alla Ginestra che ha una gestione di tipo cooperativo.

A seguito di analisi legati al “progetto di vita” che tiene conto delle aspettative di vita ma anche del cambiamento di necessità legati a progetti specifici è stato deciso - in accordo con le famiglie - di spostare i rimanenti ospiti a La Ginestra. Così ci viene riferito dalla dottoressa Silvia Maccari intervenuta al sopralluogo.

A parte l’utilizzo degli affitti che poteva essere reinvestito a favore delle disabilità, rimane da chiarire la data esatta in cui la struttura ha cessato l’attività, se il contratto è ancora in essere o in che data è avvenuto il recesso. Emerge comunque dal colloquio che l’esigenza più diffusa sia quella di strutture dedicate al “Dopo di noi” che possano permettere un’autonomia al disabile, alleggerendo il sostegno delle famiglie.

Alla luce di tutto ciò e in attesa delle precisazioni che abbiamo richiesto, eventualmente da approfondire in Consiglio Regionale, auspichiamo una progettazione funzionale in tempi rapidi in risposta alle necessità delle categorie fragili e nel miglior utilizzo della struttura pubblica.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo

