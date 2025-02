Ottant'anni dalla partenza dei Volontari della Libertà, a Empoli il raduno regionale

Sono già passati 80 anni da quel 13 febbraio 1945, giorno in cui da piazza del Popolo ben 530 ragazzi di zona andarono a combattere per la liberazione del resto d'Italia, diventando membri del Corpo volontari per la Libertà, lottando sugli Appennini tra Toscana ed Emilia Romagna. Empoli era già stata liberata il 2 settembre dell'anno precedente, ma il pensiero di un'Italia ancora dominata in parte dai nazifascisti rinsaldava la volontà di essere partecipi di una nuova pagina della storia del Paese.

Il grande anniversario, purtroppo senza più testimoni empolesi, di quella coraggiosa partenza, sarà celebrato domenica 16 febbraio a Empoli. Una ricorrenza storica che viene celebrata ogni cinque anni dal Comune di Empoli a partire dal 1970, siamo quindi alla 11esima commemorazione.

Una cerimonia a carattere regionale che vedrà l'arrivo delle autorità civili e militari, i rappresentanti di Regione, Province e Comuni, oltre alle associazioni dei combattenti (le brigate Legnano, Cremona, Friuli, Piceno, Folgore e Mantova dove confluirono i volontari) e quelle di volontariato.

Il raduno comincerà alle 9.30 al Palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra, 1). Lì si terranno i saluti del sindaco Alessio Mantellassi e gli interventi di Vania Bagni, presidente provinciale Anpi Firenze, Carmelo Albanese, professore dell'Isrt Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'evento sarà allietato dalle esibizioni dei cori degli istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest.

Alle 11.30 si muoverà il corteo nelle strade di Empoli per deporre le corone commemorative. Le tappe saranno largo Gino Ragionieri, piazza della Vittoria, piazza XXIV Luglio e piazza del Popolo. Nell'ultima 'stazione' si terranno i saluti conclusivi del consigliere delegato alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati, e di un rappresentante dell'Anpi Empolese Valdelsa. L'evento terminerà con un pranzo conviviale alla Casa del Popolo di Pozzale.

LE DICHIARAZIONI - "Sauro Cappelli, Rolando Fontanelli, Dario Del Sordo, William Lucchesi, Vieri Tani: questi sono alcuni dei nomi dei partigiani che fecero la Storia con il loro impegno contro l'invasione nazifascista - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - Con il loro coraggio e la loro generosità, nonostante Empoli fosse già stata liberata, dettero il loro contributo per le altre città e le altre comunità ancora sotto scacco dai nazisti e dai repubblichini. In quel 1945 che finalmente pose fine a tutte le ostilità, i Volontari per la Libertà ebbero un ruolo decisivo. Ma quei partigiani oggi non ci sono più, ed è il momento doloroso in cui i testimoni devono tramandare la parola, farlo nel modo più fedele possibile senza tradire lo spirito e il coraggio di questi valorosi volontari. In ottant'anni sono passate generazioni e generazioni, ma il ricordo è quello che deve unire noi cittadini di Empoli nel batterci per i nostri ideali, per i valori della democrazia e del progresso, seguendo le orme di chi rischiò di sacrificare la propria vita per la nostra libertà e la pace in Europa".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

