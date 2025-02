Acquistano un'auto, ma danno solo l'anticipo: denunciati due uomini

I Carabinieri di Donoratico hanno denunciato due uomini di 25 e 26 anni, originari dell’Est Europa, per truffa in concorso ai danni di una donna di Livorno. La vittima, intenzionata a vendere la propria auto, ha risposto a un biglietto pubblicitario lasciato sul veicolo e ha incontrato i presunti acquirenti, che le hanno offerto 14.000 euro, versando un anticipo di 2.000 euro in contanti.

Dopo aver completato le pratiche per la vendita e consegnato le chiavi, la donna non ha ricevuto il saldo concordato e, dopo essere stata bloccata dai truffatori, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri. Grazie a indagini e analisi di immagini, i militari hanno identificato i responsabili, già noti per truffe simili. Entrambi sono stati denunciati a piede libero.

I Carabinieri di Livorno invitano i cittadini a prestare attenzione a possibili truffe, evitando transazioni poco trasparenti e segnalando casi sospetti al 112.

Notizie correlate