Anche per il 2025 Empoli è Comune Plastic Free: il riconoscimento per solo 4 Comuni in tutta la Toscana

Anche per il 2025, Empoli è stata inserita tra i, ottenendo la valutazione necessaria della omonima onlus basata su 23 punti a tutela dell'ambiente. Per la quarta edizione Empoli è tra i 4 comuni ad aver conseguito questo risultato, assieme a Pisa, Vicopisano e Follonica. Infatti, dal 2022 Empoli continua a ricevere questo prezioso attestato. L'annuncio è stato dato ieri durante una conferenza stampa a Montecitorio. La consegna dei riconoscimenti e delle targhe con il relativo attestato di virtuosità si terrà il prossimo 8 marzo a Napoli, al Teatro Mediterraneo.

LE DICHIARAZIONI - "Plastic Free è una realtà ormai nota e conosciuta a Empoli - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -, i cui volontari sono stati insigniti anche della massima onorificenza cittadina, il Sant'Andrea d'Oro nel 2021. Siamo onorati di ricevere ancora una volta il titolo di Comune Plastic Free, tra le pochissime realtà toscane premiate. L'impegno della onlus è massimo all'interno del calendario delle iniziative dedicate all'ecologia a Empoli. Ma per fare questo l'amministrazione dà sempre grande supporto, nel grande gioco di squadra indispensabile per la tutela dell'ambiente".

"Siamo contenti di aver ricevuto ancora questo premio, che rispecchia quello che facciamo durante l'anno - afferma l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -. Abbiamo una percentuale di raccolta differenziata che ci pone tra i comuni più virtuosi, considerando anche la popolazione di 49mila abitanti. Per il futuro, nel Documento Unico di Programmazione abbiamo inserito come obiettivo quello di disincentivare l’uso di plastica monouso non compostabile e non biodegradabile, per chi ancora non ha ottemperato a questa indicazione. Quindi il duro lavoro verso la transizione ecologica premia e ringraziamo Plastic Free nazionale per il riconoscimento".