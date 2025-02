Apre il parcheggio di via Mariani a Cerretti

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte comunica che, in data 7 Febbraio, sarà aperto il parcheggio in Via Mariani, a seguito della conclusione dell’iter burocratico, legato alla cessione delle aree destinate a Parcheggio Pubblico e della residua area a verde, come da convenzione urbanistica per l’attuazione del progetto unitario relativo ad alcuni interventi edilizi, realizzati sui terreni posti in località Cerretti. L’area di sosta di circa 270 mq presenta n. 14 stalli, di cui uno riservato ai portatori di handicap, oltre ad un’area a verde residuale, per una superficie complessiva pari a 759 mq. Le opere di urbanizzazione primaria di parcheggio pubblico sono state realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed è stata ceduta, in accordo alla convenzione urbanistica relativi al piano PUC, a titolo gratuito. Da Venerdì 7 Febbraio, pertanto, residenti e cittadini tutti potranno usufruire di una nuova area di sosta strategica, posta in una via sempre più importante del territorio collinare.

Fonte: Ufficio stampa

