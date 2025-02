Bando "Energie di Comunità", online le campagne di raccolta fondi selezionate

Sono ufficialmente partite su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, le campagne di raccolta fondi selezionate nell’ambito del bando “Energie di Comunità”. Promosso da ITASolidale ETS, l’organizzazione no-profit creata da ITAS Mutua, Associazione Gruppo Agenti ITAS e il Comitato per la Solidarietà dei Dipendenti ITAS, il bando mira a sostenere progetti del Terzo Settore che migliorano la qualità di vita delle persone affette da gravi condizioni di salute.

Per la quarta edizione del bando, ITASolidale ha stanziato un fondo complessivo di 20.000 euro. Ogni progetto selezionato, una volta raggiunto il 50% del budget previsto tramite crowdfunding, riceverà un cofinanziamento da ITASolidale pari al restante 50%, fino a un massimo di 5.000 euro per campagna.

Ecco il dettaglio del progetto, tra quelli vincitori, attualmente online su Produzioni dal Basso:

“Regaliamo un futuro più sereno a chi affronta la malattia, dona per Casa Arcobaleno”: promosso da Noi per Voi ODV, ha l’obiettivo di garantire alle famiglie con figli oncologici uno spazio accogliente e un supporto psicosociale essenziale.

Il supporto di ITASolidale non si limita al cofinanziamento e al percorso di accompagnamento e formazione offerta per i progetti selezionati. Attraverso ITAS Academy, il programma formativo di ITAS Mutua per il non profit inaugurato su Attiviamo Energie Positive, la piattaforma di Produzioni dal Basso dedicata alla formazione, ITASolidale continua a sostenere e formare gli enti del Terzo Settore.

Contribuire a queste campagne significa non solo sostenere finanziariamente progetti fondamentali, ma anche entrare a far parte di una rete solidale che lavora per migliorare concretamente la vita di chi affronta situazioni di grande difficoltà.

Fonte: Produzioni dal Basso

