Buona prestazione degli atleti del T.N.T. Empoli ai campionati regionali indoor di fondo a Livorno

Prestazione convincente degli atleti del T.N.T. Empoli ai campionati regionali indoor di fondo svoltisi al Centro Federale di Livorno.

In grande evidenza, il biancazzurro Pietro Testi (nato nel 2006) per aver acquisito la medaglia d'argento sulla 5km maschile categoria Unica (Junior + Cadetti + Senior) col tempo di 58'51"90. Nella stessa gara il compagno di squadra Leonardo Mancini (classe 2007) ha guadagnato un lusinghiero sesto posto. Sfortunato, invece, Leonardo Andrea Doccini (2007) costretto al ritiro, nel corso dei 5km Unica, per un problema muscolare.

In ambito femmile, Ginevra Lavezzo (2011) ha chiuso quattordicesima la sua gara di esordio sui 3km 'Ragazze'. Dal proprio canto, Chiara Russetti (2009), pure lei al debutto, è arrivata nona nella 5km Unica.

Prossimo appuntamento il 'Trofeo del Chianti', a San Casciano Val di Pesa, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli