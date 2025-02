Cambiano posto tre campane per il vetro a Santa Croce

Da lunedì 3 febbraio sono state spostate sul territorio di Santa Croce sull'Arno 3 campane per il vetro. Una prima iniziativa per contrastare i continui abbandoni di rifiuti in prossimità di questi strumenti per la raccolta differenziata.

Le tre campane sono state così spostate. Quella che era in via Curtatone e Montanara è stata spostata in piazza Ferrari, quella che prima era ubicata sul lungarno Tripoli è stata collocata nella piazza vicina alla rotatoria dell'Immensità. La campana che si trovava in via del Bosco invece è stata portata in piazza Fratelli Cervi.

“Una ridistribuzione fatta per rendere più ottimale il servizio per il cittadino – spiega l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini. - Con l'occasione ricordo a tutti i cittadini che a ridosso delle campane per il vetro non dovrà essere lasciato nessun materiale neppure il vetro, che va inserito nella campana, infatti questo comportamento rappresenta un abbandono illecito di rifiuti. Mi viene poi da suggerire di evitare di andare ad inserire le bottiglie di vetro o altri oggetti nella campane durante le ore notturne, in quanto la caduta nel contenitore causa un forte rumore che arreca disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini. Per questo infatti – continua Boldrini – il ritiro del vetro, attraverso lo svuotamento della campana, Revet lo fa negli orari diurni. In generale mi sento di invitare i cittadini a un utilizzo corretto di queste campane nell'interesse di tutti.

Un ultima notazione – conclude l'assessore all'ambiente sonia Boldrini - per gli oggetti più voluminosi, di cui ci si vuole disfare ad esempio neon, lastre di vetro, specchi e schermi di televisori o computer, devono invece essere portati al centro di Raccolta dei rifiuti, oppure consegnati agli operatori previo appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio tramite il numero verde 800.959095”.

Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono contattare il comune di Santa Croce sull'Arno, ufficio ambiente al 0571/389979-78 o alla mail ambiente@comune.santacroce.pi.it.

Oppure i cittadini possono chiedere un appuntamento l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini che precisa: “Sono a disposizione dei cittadini per discutere problemi e cercare soluzioni e se validi anche accettare suggerimenti. Se poi questi sono validi, quando naturalmente sia possibile, intervenire per il bene comune”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno