Cerbaie, Italia Nostra: "Associazioni protagoniste, speriamo l'idea abbia seguito"

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Italia Nostra, emersa a seguito dell'incontro svoltosi lunedì scorso tra le associazioni di volontariato e l'assessore all'associazionismo e volontariato a Fucecchio, Emiliano Lazzeretti.

Si è svolta lunedì sera presso la sede della associazione La Calamita un incontro dei rappresentanti delle associazioni di volontariato per esaminare e discutere su vari problemi organizzativi. A Fucecchio il volontariato rappresenta una notevole forza sociale che se adeguatamente coordinato può svolgere importanti azioni. Aspetto appropriatamente messo in evidenza dal regista Andrea Mancini in un suo intervento. Sul sito del comune sono elencate 82 associazioni di cui 42 raccolte nella Consulta del Volontariato.

Fra i vari argomenti trattati ci sono state le Cerbaie, problema che Italia Nostra ha frequentemente portato all’attenzione della pubblica opinione. Pur consapevoli che il problema principale è la presenza di spacciatori, che può essere risolto dalle forze dell’ordine, la proposta comparsa nella riunione è stata quella di un coinvolgimento complessivo delle associazioni di volontariato, ognuna operante nel proprio ambito e con le proprie discipline ma tutte con l’obiettivo di far conoscere questi luoghi, destare la curiosità in chi non li ha mai percorsi e il desiderio di riappropriarsene in chi li ha già frequentati.

Gli appassionati di fotografia potrebbero organizzare una mostra di foto da far girare per le scuole e in vari luoghi pubblici. Chi organizza corse a piedi e in mtb organizzarvi una competizione. Le associazioni più ambientaliste ed i residenti provvedere alla pulizia ed alla manutenzione di qualche sentiero. Le contrade, che allestiscono cene per autofinanziarsi, potrebbero proporre una merenda in campagna. Qualche scolaresca, dotata almeno di un insegnante abituato a pesticciare sentieri e accompagnata da altri volontari, potrebbe candidarsi a ripulire i cartelli didattici e informativi posti sui sentieri più importanti. Acqua e sapone non sono pericoli e non richiedono preventiva formazione.

Le associazioni presenti hanno accolto positivamente la proposta e l’assessore Lazzeretti ha promesso di coinvolgere l’interessamento della amministrazione comunale.

Speriamo che tutto ciò abbia un seguito.

Notizie correlate