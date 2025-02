Corso di formazione gratuito per addetti alla contabilità, via alle iscrizioni a Pistoia

È in programma lunedì 3 marzo l'inizio del nuovo corso di formazione gratuito per addetti ad amministrazione e contabilità promosso da Fondazione Uniser Ets, dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript.

Il corso, quest'anno alla sua seconda edizione, ha l’obiettivo di formare giovani diplomati in figure professionali capaci di inserirsi prioritariamente negli studi dei commercialisti.

La nuova edizione è stata organizzata per offrire una concreta opportunità ai partecipanti di accedere al lavoro attraverso una formazione qualificata e per rispondere a un’esigenza espressa dagli studi professionali della provincia di Pistoia che hanno segnalato difficoltà nel reperire collaboratori con adeguate competenze tecniche.

Al personale addetto alla contabilità negli studi e nelle aziende sono oggi richiesti adempimenti multidisciplinari, legati a una buona conoscenza delle nuove tecnologie digitali, tutti aspetti che i docenti, iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, affronteranno con gli allievi.

Alcuni focus didattici saranno tenuti da esperti di Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS e INAIL.

Il piano didattico prevede una prima fase composta da 20 lezioni (84 ore complessive), in programma dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 alla sede Uniser di via Pertini a Pistoia. La seconda fase di 64 ore viene svolta con stage formativi individuali in studi professionali di commercialisti, al termine dei quali saranno rilasciati gli attestati di frequenza. Il corso si concluderà all’inizio di maggio.

Per iscriversi è necessario compilare il form online sul sito www.uniser-pistoia.com entro venerdì 21 febbraio. Saranno ammessi fino a un massimo di 25 partecipanti.

Per ulteriori informazioni: corsocontabili@uniser-pistoia.com.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate