Dalla cucina tipica toscana a vini e formaggi, l'Osteria Ì Canto Ghibellino si racconta

Da oltre 25 anni, di fronte alla fontana dei leoni, vengono serviti piatti tipici toscani. La tavola è quella dell'Osteria Ì Canto Ghibellino, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, attività sul podio della recente terza edizione del concorso Impresa Best Digital - Il negozio social a Empoli, premiata dai voti espressi da lettori e lettrici al sondaggio di gonews.it. Situato accanto al palazzo Ghibellino, dal quale prende il nome, il ristorante apre nel '99 sulla spinta della passione per la cucina e le pizze di Piero Lelli. Oggi guidata dalla figlia Laura l'osteria, a conduzione familiare, propone cucina tipica ma anche dai sapori fuori confine.

"Dal 2021, nel periodo Covid, ho preso io l'attività" racconta Laura Lelli, giovane imprenditrice empolese Doc affiancata da babbo Piero, dalla famiglia e dalla mascotte di sala, il cagnolino Milo. "Io sono nata qui, questo locale è la mia vita. Ho cercato di esprimere il potenziale che ha, affinché gli empolesi tornassero a mangiare anche in piazza del Leoni". Uno storico e prezioso salotto a cielo aperto, "cerchiamo con tutte le nostre forze di valorizzare la bellezza di questa piazza". Foglie, fiori e tante lucine accolgono nello spazio esterno i clienti mentre all'interno i tavoli sono disposti nella sala principale, nella saletta e sul soppalco.

Il cagnolino Milo e Laura Lelli, Osteria Ì Canto Ghibellino Empoli (foto gonews.it)

Tra portate abbondanti e piatti forti "oltre a pizza e ciaccini, dall'impasto fine e croccante" ci sono d'inverno "la selvaggina, i pici al cinghiale, la braciola rifatta all'Empolese che è il nostro must tutto l'anno, i nostri sughi come le penne alla Ghibellina e le penne alla Timiama dal nome di una spiaggia in Sardegna, dove abbiamo dei parenti". E ancora selezione di formaggi prevalentemente toscani, sardi e francesi e di vini, con oltre 90 etichette. All'appello non mancano i dessert, aggiunge Lelli: "Li chiamiamo dolci frolla, dall'impasto alla farcitura facciamo tutto a mano" secondo la tradizione, come "crema fresca e fragole e i nostri biscotti alle mandorle, simil cantuccini, che si chiamano minuti".

Attenzione ai dettagli e decorazioni, "sono a Empoli ma la mia testa viaggia tanto. Quando posso cerco di evadere soprattutto con gli allestimenti" dice Laura citando la passione per i bistrot francesi, il Natale e l'angolo di centro dove si trova l'osteria, "mi piace la semplicità e l'idea di vivere la piazza, vorrei che fosse sempre tutto pieno di gente e nel nostro piccolo cerchiamo di dare una mano".

L'Osteria I' Canto Ghibellino, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, è aperta in orario invernale da mercoledì a domenica a cena a cui si aggiunge il martedì in orario estivo, tutto l'anno il sabato e la domenica anche a pranzo, chiuso il lunedì.