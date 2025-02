Deforestazione e pelli, Lega San Miniato incalza il PD

Da mesi esponenti politici del PD intervengono quasi quotidianemente sulla vicenda della crisi del comparto conciario, e da mesi l’unica cosa che sanno fare è chiedere sussidi e cassa integrazione al Governo che a loro dire dovrebbe dare sempre di più. La crisi del settore conciario è qualcosa che viene da lontano e nel lungo lasso di tempo durante il quale le nubi si stavano adensando sul settore cosa ha fatto la Regione Toscana e cosa hanno fatto i Comuni del Comprensorio, quali sono stati i progetti e le idee per dare una spinta innovativa al comparto. Abbiamo assistito solo a tanti discorsi, molte autocelebrazioni e tante conviviali. Ma a breve per il PD ci sarà l’occasione di affrancarsi dallo stato di assoluta inerzia che lo ha caratterizzato.

Fra un anno entreranno in vigore le nuove regole europee contro la deforestazione che impongono la tracciabilità delle matrie prime – incluse le pelli - che entrano in Europa, le quali dovranno essere munite di documenti che certifichino che la loro produzione non è avvenuta a seguito di deforestazione. Poichè molti paesi esportatori delle pelli grezze non saranno in condizione di produrre queste certificazioni per motivi organizzativi, ciò comporterà l’impossibilità per le concerie italiane di ricorrere a tali importanti fonti di approvvigionamento le quali prenderanno altre strade, come la Cina, la Turchia e altre nazioni extra UE, bloccando la filiera che fino ad oggi aveva garantito l’operatività delle nostre concerie. Una disposizione quella che include le pelli grezze nel regolamento della deforestazione che non ha neppure un fondamento logico poiché gli animali sono allevati essenzialmente per la carne e le pelli sono solo uno scarto di lavorazione che se non conciato andrebbe distrutto.

A giugno ci sarà la possibilità di trattare a livello europeo per tentare di far escludere le pelli grezze da questa ideologica limitazione green all’importazione. La sinistra toscana avrà l’occasione di dimostrare da che parte sta, se con le utopie dei socialisti europei che da anni dettano legge in Europa o con le aziende del comprensorio del cuoio e con le migliaia di lavoratori del settore.

Lega San Miniato

