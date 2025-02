Empoli-Milan, sfida pomeridiana al Castellani: i divieti per la viabilità

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 16. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti e gli spalti del settore Nord Ovest per i tifosi empolesi. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

A causa di vari eventi concomitanti nell'arco della giornata di sabato, invitiamo i tifosi empolesi a raggiungere lo stadio preferibilmente a piedi o in bici. Qualora dovessero raggiungere lo stadio in auto o moto, si ricorda che rimane a loro disposizione il parcheggio del parco di Serravalle.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 14 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione.