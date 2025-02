Finestra cade su letto all'ospedale di Livorno, l'Asl: "Evento difficilmente prevedibile"

Un grave episodio si è verificato nei giorni scorsi all’ospedale di Livorno, dove una finestra è uscita dai cardini ed è caduta su un letto nel reparto di chirurgia. Fortunatamente, al momento dell’incidente il posto era vuoto, evitando così possibili feriti.

A segnalare l’accaduto è stato il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind, che ha denunciato lo stato di degrado di alcune aree del nosocomio. “Quanto successo - ha dichiarato Katia Filomena Albano, segretaria territoriale livornese del Nursind - è solo l’ultimo di una serie di episodi che dimostrano come alcune parti della struttura non siano più adeguate a ospitare pazienti, familiari e personale sanitario”.

Il sindacato ha inoltre evidenziato la presenza di corridoi chiusi, finestre bloccate con catenelle e ponteggi diffusi in diverse aree dell’ospedale. “Abbiamo segnalato più volte la difficile situazione dell’ospedale di Livorno e chiediamo risposte chiare dall’Asl nord-ovest. Se alcuni padiglioni non sono più idonei, qualcuno deve prendersi la responsabilità di chiuderli prima che accada qualcosa di più grave”.

La nota dell’Asl Toscana nord ovest

In risposta alle accuse, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha precisato che l’episodio non è riconducibile a degrado o a problemi strutturali dell’infisso. Secondo la ricostruzione dell’Asl, la finestra si trovava sopra un letto regolabile elettricamente e, quando il meccanismo di sollevamento è stato azionato fino alla massima altezza, ha spinto l’anta della finestra fuori dai cardini, provocandone la caduta.

“La dinamica dell’evento è difficilmente prevedibile e non si era mai verificata prima nel nostro ospedale o in altri presidi - ha affermato la direzione sanitaria -. Tuttavia, per prevenire episodi simili, sono state adottate misure di sicurezza aggiuntive per impedire che gli infissi vicini ai letti possano uscire accidentalmente dai cardini. Inoltre, è stato inviato un alert agli altri presidi ospedalieri affinché verifichino la presenza di situazioni analoghe”.

L’incidente ha sollevato nuove preoccupazioni sulle condizioni dell’ospedale di Livorno e sulla necessità di interventi strutturali per garantire la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.

