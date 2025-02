Fiori di Vetro riceve una generosa donazione della comunità empolese

"L'aspetto fondamentale è non far sentire soli i genitori. Quando la famiglia brancola nel buio, spesso si affida a soluzioni di ogni tipo, non sempre efficaci". La Misericordia di Empoli ha ufficialmente consegnato questa mattina la somma di 15mila euro all'Associazione Fiori di Vetro, segnando l'ultima tappa del percorso We Care Empoli dello scorso settembre, sostenuto da oltre quaranta aziende del territorio. Fiori di Vetro, associazione di volontariato che opera nell'Empolese Valdelsa, si occupa di inclusione e sostegno alle famiglie di persone con autismo, finanziando terapie, iniziative educative nelle scuole, attività sociali e soggiorni terapeutici. Inoltre, l'associazione sta lavorando alla costruzione di un centro diurno per ragazzi e adulti a Empoli.

Questa mattina, presso la sede della Misericordia di Empoli in via Cavour, si è tenuta la consegna ufficiale del ricavato della cena solidale di We Care Empoli, che si è svolta il 16 settembre in piazza Farinata degli Uberti. L'evento ha visto la partecipazione di 700 persone tra imprenditori locali e cittadini, uniti dalla volontà di dare un sostegno concreto all'associazione Fiori di Vetro, fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.

"Ci fa piacere garantire trasparenza e visibilità nella fase finale di questo progetto — afferma il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai —. Con immensa gioia consegniamo a Fiori di Vetro la somma raccolta grazie alla seconda edizione di We Care Empoli. La generosità di tante aziende e cittadini ha dimostrato la forza e l'unità della nostra comunità nel sostenere cause nobili e significative. Inoltre, questo risultato ci dice che il lavoro fatto dalla Misericordia e dai volontari è stato premiato, e questo, oltre a essere molto gratificante, è per noi motivo per andare avanti e impegnarci sempre di più, al fianco di realtà del nostro territorio, che rispecchiano i nostri valori e portano amore e sostegno ai più bisognosi".

"Questo evento ci ha permesso di dare rilievo a un’associazione che opera attivamente sul territorio. La Misericordia si pone come punto di riferimento per le associazioni che lavorano con persone in difficoltà e accoglie con piacere la collaborazione con altre realtà che si occupano di fragilità, condividendo la nostra missione. I cittadini hanno potuto vedere la luce che queste associazioni rappresentano, una sorta di 'stella polare' per chi si trova nel buio delle difficoltà" conclude Pagliai.

foto di gonews.it

A ricevere ufficialmente la donazione è stato il presidente di Fiori di Vetro, Alessandro Artini, che ringrazia profondamente la Misericordia per aver dato loro "la possibilità di farci conoscere a Empoli, una città che ha risposto in modo compatto alla nostra iniziativa. Questo evento ci ha permesso di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di fragilità che affrontiamo quotidianamente, in particolare l’autismo. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le famiglie e a coinvolgere i ragazzi con autismo in attività che stimolano la loro autonomia. Abbiamo in progetto di acquistare un pulmino per agevolare i genitori nel trasporto dei ragazzi dai luoghi di residenza ai centri specializzati".

"L’aspetto più importante — spiega Artini — "è non far sentire soli i genitori, soprattutto nei primi mesi successivi alla diagnosi, un periodo spesso vissuto nel buio e nell’incertezza. Non è fondamentale solo il supporto ai bambini, ma anche ai genitori, che nei primi anni si trovano in una posizione difficile. Se una famiglia riesce a sostenere il peso della diagnosi, il bambino può crescere in un ambiente più stabile, ma quando la famiglia brancola nel buio, spesso si affida a soluzioni di ogni tipo, non sempre efficaci. Molti genitori, una volta terminata la scuola, non sanno a chi rivolgersi per il futuro dei propri figli, in termini di inserimento lavorativo e sostegno".

In una realtà territoriale, dove le diagnosi che riguardano l'ampio spettro dell'autismo sono in aumento, l'associazione si pone come un importante sostegno per le famiglie, non solo con terapie nei centri specializzati, ma anche nelle scuole. Tuttavia, per gli adolescenti e gli adulti, le risorse disponibili sono ancora scarse e c’è molto lavoro da fare. Ecco che si è resa necessaria l'attivazione di un progetto, in fase finale di finanziamento, per costruire a Empoli un centro per adolescenti e adulti con autismo, in modo da dar loro una prospettiva futura anche quando verrà meno il sostegno dei genitori. "Uno dei problemi più grandi è garantire un futuro sicuro a queste persone nel momento in cui i genitori non potranno più prendersi cura di loro. Speriamo di poter posare la prima pietra entro i prossimi due anni" conclude Artini.

L'associazione offre ai ragazzi la possibilità di sperimentare esperienze di crescita in autonomia, affiancati dai terapisti, attraverso soggiorni e attività, i cui costi sono ammortizzati da un sostegno economico per alleggerire le spese alle famiglie. Da quest'anno verranno proposte uscite estive anche per i bambini. Queste iniziative rappresentano un’opportunità fondamentale per evitare che le persone autistiche rimangano isolate tra le quattro mura di casa.

L'incontro si è chiuso con l'augurio del Governatore Pagliai di "replicare questa iniziativa in futuro. La Misericordia percepisce, in occasioni come questa, il forte legame con il territorio. La piazza è sempre stata un luogo centrale di aggregazione e confronto, e queste manifestazioni rappresentano un’opportunità concreta per misurare il senso di comunità e solidarietà di Empoli".

