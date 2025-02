Frana tra Vinci e Lamporecchio, altri smottamenti e versante instabile: indagini prima di riapertura strada

Dopo la frana che ha colpito Via Pistoiese in località Salvino-Casiloste, lo scorso sabato 1 febbraio, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha incontrato i tecnici della Città Metropolitana per capire quali misure adottare per affrontare il disagio.

“Martedì 4 febbraio è stato fatto il punto con la Città Metropolitana di Firenze sulla situazione della frana che si è verificata sabato 1 febbraio in zona Casiloste, sopra Salvino - spiega Vanni. Purtroppo il versante risulta ancora instabile, tanto che nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 febbraio c'è stato un altro smottamento. È quindi necessario verificare la sicurezza del tratto prima di riaprire la strada provinciale. A breve verranno effettuate delle indagini diagnostiche preliminari propedeutiche alla riapertura e alla progettazione di un intervento di somma urgenza per il ripristino del versante interessato dalla frana”