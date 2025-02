Furto in un circolo di Montopoli nel 2018, ladro 'incastrato' dal suo DNA

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato un giovane di origini magrebine, domiciliato nel livornese, per furto aggravato. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato come autore del furto di alcune centinaia di euro avvenuto nel dicembre 2018 in un circolo di Montopoli in Val d'Arno.

Le indagini hanno rivelato che il giovane si era ferito durante l’effrazione di una finestra, lasciando tracce di sangue sul luogo del crimine. Le analisi condotte dal RIS di Roma hanno confermato la sua responsabilità. La sua eventuale colpevolezza sarà valutata dalle autorità competenti nel corso del procedimento

Notizie correlate