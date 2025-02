Risparmia sulla pensione e dona i soldi agli operai della Beko

Ida Bozzi ha ottanta anni, vive a San Rocco a Pilli, nel comune di Sovicille, e prende la pensione. Solo che questa pensione la mette da parte, sebbene non sia molta. Mese dopo mese ha risparmiato per poi dare un piccolo contributo a uomini e donne della Beko di Siena che stanno vivendo una vertenza difficile. Ottocento euro per aiutare lavoratori e lavoratrici.

La signora Bozzi ha deciso di fare questo sacrificio e dare un segnale, peraltro uno dei dipendenti Beko vive non lontano da casa sua. A Siena News ha rivelato di aver preso parte a lotte operaie negli anni Settanta e Ottanta. Ha anche invitato la comunità senese a farsi sentire e aiutare chi è in difficoltà.

La busta con i soldi e un messaggio solidale è stata recapitata a Massimo Martini, segretario Uil Uilm Siena, e Stefano Borgogni, della rappresentanza sindacale della Fiom Cgil nell’azienda. Alla donna è stata data una pettorina simbolica con scritto Beko in lotta. I sindacati si sono detti commossi del gesto.

