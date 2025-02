Il Festival Amedeo Bassi 2025 cambia location e allunga la sua durata: otto serate di musica

L’Amministrazione comunale di Montespertoli annuncia importanti novità per la 16ª edizione del Festival Amedeo Bassi, l’evento musicale del territorio dedicato al celebre tenore Amedeo Bassi, che nel 2025 cambierà location ed aumenterà le serate in programma.

A partire dal mese di giugno 2025, inizieranno i lavori di riqualificazione dell’asse che collega Piazza del Popolo a Piazza Machiavelli, con interventi che interesseranno Via Sonnino e Via Roma. Per questo motivo, la consueta cornice di Piazza Machiavelli non potrà ospitare l’evento. Per garantire la continuità e la qualità della manifestazione, il Festival Amedeo Bassi si svolgerà nell’arena estiva, nel giardino della scuola primaria Niccolò Machiavelli. A fronte della capienza ridotta della nuova location, con 99 posti a sedere rispetto ai 250 della piazza, il Festival si articolerà su otto serate, da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto 2025, invece delle tradizionali tre.

L’Amministrazione comunale ha scelto di rafforzare il legame con le realtà musicali locali collaborando con l’Associazione Prima Materia, la Camera Musicale Fiorentina e la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Queste tre associazioni contribuiranno a costruire un’offerta artistica variegata e di qualità, con serate dedicate a diversi generi musicali, una serata speciale dedicata all’opera lirica e attività di avvicinamento alla comprensione della lirica e laboratori musicali.

“Questa edizione del Festival Amedeo Bassi rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione della musica sul territorio. Grazie alla sinergia con le associazioni locali e all’ampliamento del programma, il Festival punta a consolidare il proprio ruolo di appuntamento culturale musicale per la comunità di Montespertoli e per gli appassionati” dichiara l’Assessore alla cultura, Alessandra De Toffoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

