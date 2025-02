In Valdinievole nasce Siil: l’équipe unica sociale-lavoro per l’inclusione delle persone vulnerabili

Servizi sociali e Centri per l’impiego fanno squadra per accompagnare nel mondo del lavoro le persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale.

In Valdinievole nasce SIIL, il “servizio integrato inclusione e lavoro”. Questa mattina la Società della salute del territorio e l’articolazione dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego competente su Lucca e Pistoia hanno firmato presso la sala consiliare del Comune di Montecatini (Pt) il protocollo che rende “stabile” l’esperienza dopo alcuni mesi di sperimentazione.

SIIL è un’équipe multidisciplinare che nella Zona distretto elaborerà e seguirà percorsi personalizzati di inclusione e cittadinanza calibrati sulle esigenze e i particolari bisogni complessi di persone già seguite dai servizi sociali.

“L’obiettivo è la presa in carico unica e integrata con personale dedicato e basata sulla collaborazione tra ambito sociale e politiche del lavoro”, spiegano l’assessora a formazione e lavoro Alessandra Nardini e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. “L’équipe – proseguono – potrà farsi carico a 360 gradi dei bisogni delle persone che vivono situazioni di svantaggio multidimensionale, povertà ed esclusione sociale, e presentano bisogni complessi che richiedono un approccio unitario e multidisciplinare promuovendo dunque la cultura dell’inclusione e dell’integrazione sociale ed economica”.

La firma del protocollo è l’approdo intermedio di un percorso diretto a promuovere l’interazione tra servizi sociali e del lavoro in tutta la Toscana.

Un percorso avviato nel 2021 dalla Comunità di Pratica per l’inclusione sociale (nata nel 2020 dalla collaborazione tra Regione Toscana, Anci Toscana e l’Istituto di Ricerca Sociale di Milano IRS) e proseguito sulla spinta della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, del piano attuativo del Programma Gol e della disciplina dell’assegno di inclusione. Un percorso che ha portato alla definizione da parte della giunta regionale delle linee guida generali del Siil e di quelle operative per la costituzione delle équipe interdisciplinari.

La nuova équipe unica sociale-lavoro avrà inizialmente una composizione “essenziale” di cui faranno parte personale dei servizi sociali e operatori e operatrici dei Centri per l’impiego, per poi ingrandirsi in una versione “allargata”, in cui entreranno tutti i servizi pubblici ed i soggetti del terzo settore chiamati in campo.

Si configura come servizio di secondo livello, dunque non ad accesso diretto ma entrerà in gioco dopo la segnalazione da parte di altri servizi ed enti del terzo settore.

“SIIL non duplicherà i servizi esistenti, ma produrrà una integrazione strutturale diretta a favorire i percorsi di occupabilità di persone con bisogni complessi, tutelando le loro aspirazioni”, fanno notare le assessore, che preannunciano l’estensione del servizio anche in altri territori dopo la conclusione della sperimentazione in Valdinievole.

L’équipe di SIIL sarà organizzata secondo l’articolazione territoriale dei Centri per l’Impiego della provincia di Pistoia - zona Valdinievole. Avrà due sedi operative, a Monsummano Terme e a Pescia, a cui faranno riferimento i rispettivi distretti sociosanitari.

Fonte: Ufficio Stampa