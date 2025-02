La Buca del Palio riapre agli allenamenti dei cavalli

Dopo la pausa invernale la Buca del Palio è pronta a riaprire i battenti. Da sabato 15 febbraio fantini e cavalli potranno tornare in pista per la ripresa degli allenamenti. Il CdA dell’associazione Palio ha deciso di confermare la scelta del sabato che offre ai proprietari dei cavalli e agli appassionati di assistere agli allenamenti. Le sedute in programma saranno due per il mese di febbraio (15 e 22), tre a marzo (1, 8 e 15), due ad aprile (5 e 12) e una a maggio (sabato 3). Nelle suddette giornate non saranno ammesse corse, neppure in via informale, ma soltanto allenamenti non competitivi.

Gli appuntamenti legati al Palio proseguiranno poi con le due sessioni delle Corse di Primavera, in programma domenica 23 marzo e lunedì 21 aprile, per culminare nel mese di Maggio con tutti gli eventi collaterali al Palio che si correrà il 18 maggio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

